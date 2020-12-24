«والد صهره» .. «ترامب» يصدر عفوا عن «تشارلز كوشنر والد جاريد كوشنر» كبير مستشاريه

أعلن البيت الابيض، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر عفوا عن تشارلز كوشنر والد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس. وقال البيت الأبيض في بيان: "إن الرئيس أصدر عفوا رئاسيا عن 29 شخصا". هذا وشمل العفو مساعده السابق وصديقه المقرب روجر ستون وعن رئيس حملته السابق بول مانافورت، وتشارلز كوشنر والد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس. يشار إلى أن مانافورت أدين في إطار التحقيق الذي أجري بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016. وفي وقت سابق، خفف ترامب العقوبة الجنائية الصادرة ضد روجر ستون الذي أدين بالكذب على المشرعين تحت القسم.

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