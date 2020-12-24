تنمية الواحات.. إنتاج قياسي بلغ 149 ألف طن سنة 2020

أكد إبراهيم حافيدي، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، أن برنامج سلسلة نخيل التمر تم إنجازه بالكامل بغرس 3.06 مليون نخلة في إطار مخطط المغرب الأخضر.

حافيدي، الذي كان يتحدث خلال اجتماع لجنة التوجيه الاستراتيجي ومجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، قال إنه بفضل الدينامية التي عرفتها السلسلة، لاسيما من حيث تحسين تقنيات الإنتاج في بساتين النخيل التقليدية ودخول المزارع الخاصة حيز الإنتاج بمناطق توسيع مغروسات النخيل، فقد تضاعفت كمية التمور المنتجة بنحو 2.3 مع إنتاج قياسي بلغ 149 ألف طن سنة 2020. وقد أدت هذه الدينامية إلى خلق 4.45 مليون يوم عمل.

ونقل بلاغ للوكالة أن برنامج الأركان الفلاحي يروم إحداث محيطات خاصة للأركان الفلاحي بالأراضي الخاصة على مساحة 10 آلاف هكتار، ضمنها 2000 هكتار من الزراعة البينية من النباتات العطرية والطبية، فضلا عن إطلاق 100 هكتار من الأركان الفلاحي بالجماعة القروية إيمي مقورن (دوار بولامن)، مضيفا أن هذا المحيط تم غرسه بنسبة 100 في المائة وتتم صيانته حاليا لمدة 30 شهرا.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تنفيذ البرنامج الشامل للأركان الفلاحي وفقا للالتزامات التي تم اتخاذها، في إطار تمويل البرنامج من طرف الصندوق الأخضر للمناخ، بمعدل تقدم بلغ 66 في المائة من المساحات المغروسة أو تلك التي في طور الإنجاز أو الصيانة.