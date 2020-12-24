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شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعدم مليون دجاجة بعد اكتشاف بؤرة لانفلونزا الطيور والان مع التفاصيل
الخميس 24 ديسمبر 2020
بدأت السلطات اليابانية اليوم الخميس ذبح أكثر من مليون دجاجة في مزرعة بيض في شرق اليابان، بعد اكتشاف بؤرة لتفشي انفلونزا الطيور.
وكان كينساكو موريتا حاكم مقاطعة تشيبا قد طالب وزارة الدفاع بإرسال جنود للمساعدة في ذبح 1.16 مليون دجاجة ودفنها في مدينة إسومي، على بعد 80 كيلومترا جنوب شرق طوكيو، فيما تعد أول عملية ذبح تجرى في شرق اليابان هذا الموسم.
وتعهد موريتا باحتواء تفشي الانفلونزا في أقرب وقت ممكن.
وكان العاملون في المزرعة قد وجدوا نحو 220 دجاجة نافقة أمس الأربعاء، وأبلغوا مسؤولي الحكومة المحلية بذلك.
ويشار إلى أن هذا هو التفشي الـ32 لانفلونزا الطيور هذا الموسم في اليابان، حيث قامت الحكومة بذبح أكثر من 4.6 ملايين دجاجة.
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