شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يوضح العلاقات الخبيثة بين طهران والاخوان الارهابية والان مع التفاصيل

الخميس 24 ديسمبر 2020 كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، بالفيديو، عن العلاقات الوثيقة بين الإخوان وإيران، والدور الذى لعبته الجماعة الإرهابية كوكيل لنظام إيران فى المنطقة، وعقدها الكثير من الاجتماعات السرية بين قيادات الإخوان فى الخارج، وبين قيادات مسئولة فى إيران، وذلك للتخطيط لتدمير المنطقة لمصالح إيران.

وتابع التقرير أن العلاقة بين جماعة الإخوان وإيران ليست علاقة تحالف سياسى فقط، بل هى أعمق من ذلك، وتعتبر الجماعة الإرهابية هى ذراع من أذرع إيران فى المنطقة، وتقدم إيران دعما كاملا للجماعة الإرهابية وتوفر كل الملاذات لهم من أجل مصالحها الخاصة فى المنطقة.

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