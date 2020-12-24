شاهد.. أكذوبة كبرى تعيش فيها تركيا في الوقت الحالي حول الصناعات العسكرية

الخميس 24 ديسمبر 2020

أكذوبة كبرى تعيش فيها تركيا في الوقت الحالي، وهي الصناعات العسكرية حيث يواجه نظام أردوغان بأنقرة أزمات ومشكلات عديدة في استكمال ما يسمى بتصنيع دبابتها "ألتاي" التي يفترض أن تكون "تركية خالصة"، وذلك بعد امتناع دول أوروبية عن تزويدها بقطع أساسية.



وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، أن العام الماضي أدرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدبابة "ألتاي" باعتبارها ستصبح جزءا من الجيش التركي لعام 2020، إلا أن برنامج محاولة تركيا كشفت عن هذه الأكذوبة الكبرى وهي تصنيع الدبابة التي واجهت تأخيرات بسبب الفشل في الحصول على مكونات الدبابة المزعومة.

وأضاف التقرير، أن كذبة تصنيع الدبابة كشفت وجه أردوغان الحقيقي، والأوهام التي عايش فيها أبناء الشعب التركي، خاصة أن تلك الكذبة كشفت حقيقتهم بعد الإعلان الأوروبي الذي تم تم بموجبه وقف صادرات المواد الفعالة ومدخلات الإنتاج الرئيسية في الصناعات العسكرية، في الوقت الذي يقول فيه النظام التركي بأنقرة إن الصناعات العسكرية تم بإنتاج محلي خالص