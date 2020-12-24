المعارضة التركية تنتفض ضد أردوغان.. يسير بتركيا إلى "طريق ضبابي ومظلم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حملت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، نظام أردوغان مسؤولية ما يحدث في البلاد، مشيرة إلى أنها تمر بـ"طريق ضبابي مظلم".
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جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المعارضة التركية، خلال اجتماع لكتلتها النيابية بالبرلمان، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”.
وقالت أكشينار في تصريحاتها إن "السياسة الخارجية للبلاد تمر بأصعب منعطف في تاريخها بسببها العقل الحاكم الذي يعتقد أن حكمه فوق حكم الأمة ورغباتها وإرادتها وديمقراطيتها، وهو الذي يدفع ثمنه الشعب التركي".
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