حملة تجسس إلكترونية تصيب حكومات الولايات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقرت واشنطن بأن حملة تجسس إلكترونية واسعة أثرت على عمل حكومة الولايات المتحدة والحكومات المحلية أيضا خلال ديسمبر الجاري.

وبحسب وكالة الأمن السيبراني الأمريكية، فإن حملة التجسس الإلكترونية تم الإعلان عنها في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكالة الأمن السيبراني، أكدت في بيان على موقعها الإلكتروني،الأربعاء، أن حملة القرصنة، التي استخدمت شركة (SolarWinds) الأمريكية للتكنولوجيا كنقطة انطلاق لاختراق شبكات الحكومة الفيدرالية "تؤثر على شبكات المؤسسات عبر الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية، فضلا عن منشآت البنية التحتية الحيوية ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى".

وكانت الوكالة قد أكدت الأسبوع الماضي أن الوكالات الحكومية الأمريكية ومؤسسات البنية التحتية الحيوية من بين المتضررين نتيجة هجوم سيبراني، لكنها لم تذكر أن الحكومة الفيدرالية أو الحكومات المحلية قد تأثرت نتيجة ذلك.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" تحقيقات في تهديد مسؤولي الانتخابات بولاية جورجيا بعد مزاعم تزوير الأصوات.

حينها، تحدث الجمهوري براد رافينسبيرجر وزير خارجية ولاية جورجيا، خلال تغريدة، عن عدة محاولات لقرصنة بريده الإلكتروني، مشيرًا إلى وجود حماية شرطية حول منزله.

وقبل نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعرب ترامب عن أمله بـ"أن يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024 والفوز فيها"، فيما يبدو وكأنه إقرار بالهزيمة.

