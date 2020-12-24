البحرين تستعد لاستضافة اجتماع وزراء خارجية الخليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، إن بلاده تتطلع إلى قمة خليجية تؤدي لمرحلة تعزيز الحوار تحقيقا للأهداف المستقبلية.

وأكد أن البحرين ستستضيف، الأحد المقبل، عبر الاتصال المرئي اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحضيرا للدورة الـ41 لقادة دول مجلس التعاون التي ستستضيفها الرياض.

وأضاف الزياني أن المنامة ستتولى رئاسة مجلس التعاون في دورته المقبلة بدءا من يناير/كانون ثان المقبل، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

والأربعاء، قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن إدارة السعودية للحوار الخليجي موضع ثقة وتفاؤل.

وفي بداية الشهر الجاري، كشف وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، عن مباحثات "مثمرة" في إطار الحوار الخليجي.

وكانت دول الرباعي العربي قد قاطعت قطر في يونيو/حزيران 2017 وقدمت قائمة مطالب لتصحيح مسار الدوحة السياسي عبر وساطة كويتية لكن تلك الجهود تعثرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية.