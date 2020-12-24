شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود أبو الخير يكشف عن أول طلب إحاطة له بمجلس النواب المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمود حمدى أبو الخير، إن مجلس النواب القادم به تركيبة حزبية سيكون لها دور كبير فى إثراء الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة، ونتوقع أن يكون هناك أداء مميز للمجلس بهذه التركيبة الفريدة من نوعها، مشيرًا إلى أن المجلس يضم 13 حزبا، وتنسيقية شباب الأحزاب مما يعنى أن جميع الأصوات ممثلة تحت القبة.

وتابع عضو مجلس النواب فى تصريحات له: "أن ملفات الصحة أبرز الملفات التي تحظى باهتمام تحت القبة، وسيتقدم بأول طلب إحاطة بشأن وجود بعض القرى فى الصعيد بلا صرف صحى، وعلى وجه التحديد محافظة سوهاج، والمنظومة الصحية"، مؤكدا أن ملف الصرف الصحى ومياه الشرب من أبرز وأهم الملفات التى ستحظى باهتمام خلال الفترة المقبلة، مما يعنى ضرورة أن تكون هناك توجيهات مباشرة بشأن الاهتمام بالخدمات فى هذا الصدد.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سيكون حريص على ضرورة النهوض بمستوى المنظومة الصحية، مشيدا بالجهود المبذولة فى هذا الصدد، مع ضرورة أن يكون هناك مزيد من الدعم وتوجيه الاعتمادات المالية لهذا القطاع على وجه التحديد حتى يلحظ المواطن تحسن واضح فى مستوى الخدمة.