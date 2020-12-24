شاهد.. تقرير يكشف عن الدور الذى لعبته الاخوان كوكيل لنظام إيران فى المنطقة

كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، بالفيديو، عن العلاقات الوثيقة بين الإخوان وإيران، والدور الذى لعبته الجماعة الإرهابية كوكيل لنظام إيران فى المنطقة، وعقدها الكثير من الاجتماعات السرية بين قيادات الإخوان فى الخارج، وبين قيادات مسئولة فى إيران، وذلك للتخطيط لتدمير المنطقة لمصالح إيران.

وتابع التقرير أن العلاقة بين جماعة الإخوان وإيران ليست علاقة تحالف سياسى فقط، بل هى أعمق من ذلك، وتعتبر الجماعة الإرهابية هى ذراع من أذرع إيران فى المنطقة، وتقدم إيران دعما كاملا للجماعة الإرهابية وتوفر كل الملاذات لهم من أجل مصالحها الخاصة فى المنطقة.

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