زعيم المعارضة التركية: ميزانية أردوغان الجديدة لا تخدم إلا المرابين

انتقد رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، ميزانية عام 2021 التى أقرها مجلس النواب التركى، مؤخرًا بأصوات حزب الأغلبية «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، وقال إن تلك الميزانية تخدم المرابين، وتخالف مبادئ الحزب.

وعلق كليتشدار أوغلو على ميزانية الحكومة، قائلا :"لا فائدة من ميزانية لا تخدم 83 مليون مواطن تركي، هذه الميزانية تخدم المرابين بشكل كامل، حيث يتم دفع جزء كبير من الموارد لخدمة الفوائد. لكن ماذا تعطي العامل، ماذا تعطى للبقّال؟ لا شىء"، مؤكدًا أنها ميزانية مخالفة لفلسفة الحزب.

وعلق زعيم المعارضة على حادث انفجار أنبوب أكسجين داخل غرفة العناية المركزة لمرضى كورونا بأحد مستشفيات مدينة غازى عنتاب الحكومية، قائلًا: "حياة الإنسان فى تركيا رخيصة جدًا، ووقع انفجار فى مستشفى جامعى فى غازى عنتاب، فقد 11 من مواطنينا أرواحهم، نتمنى لهم جميع رحمة الله".

وهاجم كليتشدار أوغلو إدارة العدالة والتنمية لأزمة كورونا، قائلًا: "إنهم يائسون للغاية ومنفصلون تمامًا عن الواقع، ويفتقرون إلى الاستراتيجية لدرجة أنهم لم يتمكنوا من إدارة أزمة تفشى فيروس كورونا. وما زالوا لا يستطيعون، وأعطوا المواطن رقم حساب مصرفى دولى بدلاً من مساعدته وقالوا مهما كنت، ساعدنا، لقد توسلوا للمواطنين لكي يساعدوهم. وفي النهاية أين ذهبت هذه الأموال؟