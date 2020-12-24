تراجع تركي... إردوغان يطلب من أوروبا وأميركا فتح صفحة جديدة

تراجع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن خطاباته وتحركاته الاستفزازية التي دفعت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لفرض عقوبات على تركيا، وطالبهما بفتح صفحة جديدة من العلاقات معهما، متمنيا أن يظهر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أهمية للعلاقة بين واشنطن وأنقرة.

وقال إردوغان اليوم (الأربعاء): «نأمل بفتح صفحة جديدة في علاقاتنا مع الولايات المتحدة وأوروبا خلال العام الجديد»، وتابع: «تعاوننا السياسي، والاقتصادي، والعسكري، متعدد الجوانب، وليس بديلا عن روابطنا المتجذرة مع الولايات المتحدة».

إلى ذلك، أضاف الرئيس التركي خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية: «تركيا تواجه معايير مزدوجة فيما يتعلق بشرق البحر المتوسط، وأنظمة إس-400، ونتمنى أن يتخلص الاتحاد الأوروبي من العمى الاستراتيجي الذي ابتلي به، في أسرع وقت ممكن».

وعلق إردوغان على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالقول: «إذا كانت ترغب بنيل احترام تركيا، فينبغي عليها أولا أن تحاسب نفسها على تناقضاتها».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن قد أدلى بتصريحات نارية خلال حملته الانتخابية ضد إردوغان، الذي وصفه بالمستبد، متعهدا بإزاحته من السلطة عبر صناديق الاقتراع.

يأتي ذلك وسط توقعات بانهيار الاقتصاد التركي جراء تلك العقوبات والمغامرات غير المحسوبة لإدارة الرئيس إردوغان.

يذكر أن الخارجية الأميركية أعلنت في وقت سابق، عن فرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) وفقا للمادة 231 من «قانون مكافحة خصوم أميركا» (CAATSA) لشرائها منظومات «إس-400» الروسية للدفاع الجوي.

وفي 11 ديسمبر (كانون الأول)، قرر زعماء دول الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات ضد تركيا وتبني «قائمة سوداء» إضافية، بناء على قرار صدر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بشأن فرض قيود ضد أنقرة بسبب أنشطتها «غير الشرعية» في البحر الأبيض المتوسط.