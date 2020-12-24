بعد نحو عام.. فيديو يظهر عملية استهداف قاسم سليماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أزاحت مقاطع مصورة من داخل ومحيط مطار بغداد عن عملية استهداف موكب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ومقتله.

ومع اقتراب نحو عام من عملية استهدافه، نشرت صفحات موالية لميليشيات الحشد الشعبي في العراق الفيديو؛ حيث جرى استهداف سيارته هو نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.

وقُتل قاسم سليماني في غارة شنتها طائرة مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020.





بدوره، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال فرانك ماكنزي (سانتكوم)، إن بلاده "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لمقتل سليماني".

ورغم مواصلة الجيش الأمريكي خفض عدد قواته في العراق وأفغانستان بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، لتصل إلى 2500 عنصر في كل من البلدين بحلول 15 يناير/كانون الثاني، عززت وزارة الدفاع وضعيتها في محيط العراق لردع إيران عن مهاجمة قواتها.

قبل اوتوجد حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" في مياه الخليج منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، كما حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز "بي 52" في المنطقة مؤخرا في استعراض للقوة موجه لإيران وحلفائها.



واستهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، الأحد، بصواريخ، ما سبب أضرارا مادية.

وهذا الهجوم الثالث ضد منشآت عسكرية ودبلوماسية أمريكية منذ بدء "هدنة" مع فصائل عراقية موالية لإيران في أكتوبر/تشرين الأول وضعت حدا لعشرات الهجمات بالصواريخ والعبوات الناسفة ضد السفارة الأمريكية وغيرها من المواقع العسكرية والدبلوماسية الأجنبية منذ خريف 2019.