شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بإعادة النظر فى المكافآت التشجيعية للعاملين بميادين البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أزمة فيروس كورورنا المستجد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك مدى حاجة المجتمعات إلى النهوض بالبحوث العلمية الأساسية والتطبيقية، ليس فقط فى مجال الصحة العامة وإنما فى كل ما يتعلق بالصناعة والزراعة وسائر القطاعات الأخرى.

وأوصت اللجنة فى تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، بضرورة بحث سُبل توفير ودعم الموارد والإمكانيات المالية والمادية والمعلوماتية والبشرية اللازمة للنهوض بمراكز ومعاهد والبحث العلمى، وتوجيه البحوث والدراسات الأساسية والتطبيقية للموضوعات ذات الأولوية التى تخدم أهداف التنمية المستدامة وبالأخص فى مجالى الصحة والتعليم، وإعادة النظر فى طريقة تنظيم الجوائز العلمية والمكافآت التشجيعية، وغير ذلك من وسائل التشجيع المادية والأدبية التى تُمنح للعاملين فى ميادين البحث العلمى بما يحقق التنافسية فى مجال الابتكار والتميز.

كما لفتت اللجنة إلى أهمية تنمية الوعى العام لدى المواطنين بأهمية البحث العلمی کنمط حياة، وترويج الثقافة العلمية بين الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، والتزام مراكز ومعاهد البحث العلمى بتقديم المشورة الغنية كبيوت خبرة علمية واقتصادية وغير ذلك، لمختلف المشروعات على مختلف أنواعها سواء التى تُقيمها الحكومة أو القطاع الخاص، وفق آليات تكفل حصول هذه المشروعات على البحوث والدراسات التى تخدم الأهداف المرجوة من إقامتها.

بالإضافة إلى إعداد جيل من الباحثين الذين يتميزون بالتعمق العلمى المطلوب والخبرة اللازمة ليكونوا قادرين على حل المشاكل التعليمية التكنولوجية التى تواجه المجتمع فى كافة المجالات، وتنظيم وتنسيق وتبادل البحوث والخدمات الفنية مع الجامعات والجهات القائمة على شئون البحث العلمى فى الدولة، فضلا عما يحقق الترابط والتكامل بينها لتحقيق أهداف التنمية العلمية والتكنولوجية.