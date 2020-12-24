شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوان سابق يدعو لهدم البنية التحتية للجماعات والكيانات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، إلى هدم البنية التحتية لجميع الكيانات والجماعات المتطرفة، واصفا فتوى الأزهر الشريف بتحريم الانضمام لجماعة الإخوان، بالفتوى التى أعادت الأمور لنصابها الصحيح.

وتابع فى تصريحات لـ"الخليج 365": "منذ أيام أصدر مرصد الفتوى بالأزهر الشريف فتوى بتحريم الانضمام إلى تنظيم الإجرام الإخوانى، وهى خطوة مهمة ولكنها ليست كافية، والأهم منها كخطوة أولى هدم البنية التحتية لصناعة الكيانات الموازية باستخدام الدين، وتدمير أوكار صناعة الدين الموازى، دين صنعه الإخوان والتيارات الإخرى كالسلفيين وغيرهم".

وأضاف: "هناك خطوة ثانية يجب أن تتم بشكل سريع، وهى العمل على تحرير الدين من الوصاية وزعم القداسة البشرية، فالقداسة للدين المطلق الذى جاء من عند الله من خارج المجتمع، وأى جهد آخر هو نتاج تفاعل مجتمع مع النصوص وليس مقدس".

وأوضح: "يجب أن يتم إتاحة العلم الشرعي للجميع، لكن على الجميع أن يعى أن العلم يعنى تفكير وبحث وجهد بشرى نسبى وليس حقيقة مطلقة".