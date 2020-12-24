بينهم والد جاريد كوشنر.. ترامب يصدر عفوا عن 26 شخصا

الخميس 24 ديسمبر 2020

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، عفوا شاملا عن 26 شخصا، بينهم مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، ومستشاره السابق روجر ستون، والمطور العقاري تشارلز كوشنر والد جاريد كوشنر صهر ترامب.



وكان مانافورت أدين في إطار التحقيق الذي أجري بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.

وفي وقت سابق، خفف ترامب العقوبة الجنائية الصادرة ضد روجر ستون، الذي أدين بالكذب على المشرعين تحت القسم.

وهذه هي المرحلة الثانية من قرارات العفو التي يصدرها ترامب في غضون يومين، وجاءت بعد وصوله إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا في موسم العطلات.

وأصدر ترامب أوامر عفو عن 26 شخصا في المجمل يوم الأربعاء وخفف جزءا أو كل الأحكام الصادرة على ثلاثة أشخاص آخرين.

وإلى جانب مانافورت وستون، أصدر ترامب عفوا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين ومستشاره السابق جورج بابادوبولس.

وأنقذ عفو ترامب عن الجمهوري مانافورت من قضاء الجزء الأكبر من عقوبته بالسجن ومدتها 7 أعوام ونصف العام.

وكان مانافورت (70 عاما) من بين الأوائل في دائرة ترامب المقربة الذين وجهت لهم اتهامات في إطار التحقيق الذي ترأسه روبرت مولر في المزاعم عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

كما أدانت هيئة محلفين ستون في نوفمبر 2019 بالكذب تحت القسم أمام المشرعين الذين كانوا يحققون أيضا في التدخل الروسي في الانتخابات. وخفف ترامب عقوبته في يوليو قبل يوم واحد من الموعد المقرر لبدء ستون تنفيذ عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر.

وحُكم على كوشنر والد جاريد كوشنر صهر ترامب بالسجن لمدة عامين بعد أن أقر بالذنب في عام 2004 في 18 تهمة بالتهرب الضريبي والتلاعب بالشهود وتقديم تبرعات لحملات انتخابية بشكل غير قانوني.