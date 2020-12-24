شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانيون ينتظرون بشارة الحريري بـ «ولادة» الحكومة والان نبدء بالتفاصيل
وعلمت ”الخليج 365” أنه «جرى التوافق على تثبيت صيغة (الثلاث ستات) التي لا تمنح أي طرف من الحكومة فرصة تعطيل الحكومة أو فرط عقدها عبر الثلث المعطل»، فيما تفيد مصادر مطلعة لـ ”الخليج 365” بأن «تجربة» الوزير الملك «تطل برأسها من جديد على التشكيلة الحكومية، من بوابة التفاهم بين عون والحريري، حيث جرى التوافق على أن تضم التشكيلة الحكومية وزيرا (ملك) يتم التوافق عليه بين بعبدا والسراي الحكومي».
وزير الداخلية
وتوضح المصادر أن «الوزير الملك قد يكون وزيرا مسيحيا ويتولى وزارة الداخلية، وبذلك تكون عقدة هذه الوزارة التي يتمسك الحريري بأن تكون من حصته قد فكت، إضافة إلى أن صيغة (الثلاث ستات) أنهت الخلاف حول الثلث المعطل، وبهذا تكون العقد الأساسية قد فكت».
ووصف الحريري لقاءه الثالث عشر مع عون عصر الثلاثاء بالإيجابي، مشيرا إلى أن اللقاءات سوف تتكرر للخروج بصيغة حكومية قبل عيد الميلاد.
وكلف الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.
وقدم الحريري للرئيس اللبناني في التاسع من الشهر الحالي تشكيلة حكومية من 18 وزيرا، وفي المقابل قدم عون للرئيس المكلف طرحا متكاملا حول التشكيلة المقترحة.
وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين.
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