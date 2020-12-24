شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسابيع تكفي لتوفير لقاح مضاد لطفرة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة بيونتيك الألمانية منتجة لقاح كورونا أن لديها القدرة من حيث المبدأ على توفير لقاح مضاد لطفرة الفيروس التي ظهرت في بريطانيا، في غضون ستة أسابيع.

وقال أوجور شاهين رئيس الشركة الثلاثاء: إن هذا هو تصور تقني محض.

وأضاف شاهين «إن الموضوع لا يتعلق بالمسائل التقنية وحسب بل بالكيفية التي سيتم بها تقييم هذا المستحضر من قبل السلطات المختصة بإصدار تصاريح».

من جانبها، قالت أوزلام توريجي، المدير الطبي والمؤسس المشارك في الشركة وزوجة شاهين: إن منصة إنتاج اللقاح الحالي لن تتأثر بالتطوير الإضافي للقاح، وأضافت «إنه في هذه الحالة سيتعلق الأمر بالسؤال حول مدى قبول السلطات المختصة لبيانات السلامة والفعالية المقدمة عن اللقاح الحالي كأساس للقاح الجديد»، ورأت أن هذه الخطوة بدورها ربما ستؤثر على مدة عملية التصريح المحتملة.

السلالة الجديدة

وأعرب شاهين عن ثقته في أن اللقاح الذي طورته شركته مع شركة «فايزر» الأمريكية ضد فيروس كورونا سيكون فعالا أيضا ضد السلالة الجديدة للفيروس، وصرح، بأن احتمال الفعالية مرتفع جدا من وجهة النظر العلمية، وقال: لقد اختبرنا اللقاح بالفعل ضد نحو 20 سلالة مختلفة من الفيروس كانت شهدت طفرات أخرى، وقد نجحت الاستجابة المناعية الناتجة عن لقاحنا في التصدي لكافة سلالات الفيروس.

وأضاف شاهين إن الفيروس قد تحور الآن أكثر قليلا، وقال: علينا الآن اختباره بشكل فعلي، سيستغرق الأمر نحو أسبوعين، ورغم ذلك، فإننا واثقون من أن هذا لن يؤثر بشكل كبير على آلية العمل.

وأوضح شاهين أن مولد المضاد الذي تستخدمه الشركة، ومقرها ماينز، وشريكتها الأمريكية «فايزر» في لقاحهما ضد كورونا يتضمن أكثر من 1270 حمضا أمينيا، لافتا إلى أن تسعة منها فقط هي التي تحورت حتى الآن، أي أن هذا لا يمثل حتى 1 %.

وقال: يتعامل لقاحنا مع كل البروتينات ويؤدي لاستجابات مناعية متعددة، ونتيجة لذلك، لدينا العديد من نقاط القوة بحيث يصعب على الفيروس الهروب، لكن هذا لا يعني أن السلالة الجديدة لن تكون مُضرّة.

وعلى صعيد ذي صلة، قال شاهين إن المدة الطويلة نسبيا للحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لم تؤثر على كمية جرعات اللقاح التي تنتجها الشركة.

توزيع اللقاح

وأوضح أوجور شاهين رئيس الشركة: لقد خططنا مسبقا لتوزيع جرعات اللقاح، ونحن ملتزمون بذلك، ما تغير، بالطبع، هو العدد الذي يمكننا تسليمه هذا العام، ولكن بشكل عام، لن يتغير عدد الجرعات التي تعهدنا بتقديمها للاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، وصف الموافقة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي أمس على اللقاح بأنها «تاريخية بالنظر إلى أنها أسرع موافقة على عقار».

وأوضح أنه كان يتعين على بيونتيك الإجابة عن أسئلة سلطات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الكثير من الأسئلة من بعض الدول.

وقال، لقد جعل هذا العملية أكثر مشقة، ولكنه مجرد جزء من الإجراءات الصحيحة المصاحبة للموافقة بالاتحاد، وكشف أنه لم يتم تلقيحه هو وزوجته حتى الآن بالمكون النشط الذي طورته شركتهما.

وقال: سنرحب بذلك بمجرد أن يكون لدينا أساس ملائم له، وزاد: من المهم لنا أن نزود موظفينا في الإنتاج بجرعات اللقاح المناسبة، الهدف هو ضمان التصنيع المستمر للقاحات في شبكة إنتاج بيونتيك خلال الاثني عشر شهرا القادمة، لذلك فنحن نفكر في استخدام كمية صغيرة مستقلة عن حصة الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض.

وأشار شاهين إلى أن الشركة تدرس توفير المزيد من منشآت إنتاج اللقاح، بالإضافة إلى مصانعها في ماينز وإيدار-أوبرشتاين بولاية راينلاند-بالاتينات، وقريبا أيضا في ماربورج بولاية هيسن.

وقال: نتحدث عن تفعيل منشأة إنتاج أخرى من خلال شراكة، لافتا إلى وجود شراكة أيضا مع شركة «ديرمافارم» للأدوية، التي تنتج أيضا لصالح بيونتيك.

وختم بالقول: نحاول الآن العثور على المزيد من الشركاء، وهدفنا هو تأمين الجرعات التي خططنا لإتاحتها في النصف الثاني من عام 2021 في النصف الأول من العام.