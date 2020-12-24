شكرا لقرائتكم خبر عن «الكفاءات اليمنية» تؤيد تصنيف الحوثيين «إرهابية» والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة الجديدة، محمد عيضة شبيبة، أمس الأربعاء، تأييد اليمن لأي خطوات دولية من أجل الضغط على جماعة الحوثيين بما في ذلك تصنيفهم كحركة إرهابية.

وقال شبيبة في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»: تجربة المجتمع الدولي مع ميليشيات الحوثي أكدت مرارًا للكثير من المراقبين والمهتمين عدم جديتهم في الذهاب نحو أي حل سياسي، وربما أن المجتمع الدولي بدأ يضيق ذرعًا بهذا التعنت الحوثي الذي أضر كثيرًا بحالة الاستقرار في المنطقة وطُرق الملاحة الدولية وأثّر تأثيرًا بالغًا في حياة المواطن اليمني.

وتابع الوزير: «أما نحن في اليمن حكومة وشعبًا فلا شك عندنا في أن الحوثي ميليشيات إرهابية مرتكزة على مشروع عنصري، دمّرت وأفسدت وقتلت مَن يخالفها ولو حتى في وجهة النظر، وخرجت على الدولة والمجتمع والإرادة الشعبية بالسلاح لذلك، فمن الطبيعي أن نؤيد أي خطوة دولية للضغط على هذه الميليشيات والتي من أقلها توصيفها وتصنفيها حركة إرهابية عنصرية».

من جهته، بحث رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن خالد القملي، أمس في الرياض، مع قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الفريق بحري صمويل بابارو، التعاون الثنائي في مجال الأمن البحري.

وناقش القملي مع بابارو، التنسيق بين مصلحة خفر السواحل اليمنية والبحرية الأمريكية والاهتمام المشترك في مجال الأمن البحري والتدريب وبناء القدرات.