شكرا لقرائتكم خبر عن ازدواجية المعايير.. أردوغان: صفحة جديدة مع الغرب والان نبدء بالتفاصيل
وفرضت واشنطن هذا الشهر عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 وأعد الاتحاد الأوروبي أيضًا إجراءات عقابية بسبب نزاع تركيا مع اليونان وقبرص، العضوين فيه، على حقوق التنقيب في البحر المتوسط.
وقال أردوغان لنواب حزبه العدالة والتنمية بالبرلمان: تركيا تواجه ازدواجية في المعايير، سواء بشأن شرق المتوسط أو منظومة إس-400، نريد أن نفتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في العام الجديد.
وأضاف: «لا نرى أن تعاوننا السياسي والاقتصادي والعسكري متعدد الأطراف يعد بديلًا عن الأواصر المتأصلة التي تربطنا بالولايات المتحدة، ونأمل كذلك أن يخلّص الاتحاد الأوروبي نفسه من العمى الإستراتيجي الذي يباعد بينه وبين تركيا». حسب تعبيره.
وتجيء العقوبات الأمريكية في توقيت حسّاس في العلاقات بين البلدين، إذ يستعد الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي المنصب رسميًا في 20 يناير.
كانت هذه تفاصيل خبر ازدواجية المعايير.. أردوغان: صفحة جديدة مع الغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.