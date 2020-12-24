شكرا لقرائتكم خبر عن ازدواجية المعايير.. أردوغان: صفحة جديدة مع الغرب والان نبدء بالتفاصيل

في وقت برع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التعامل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسياسة «ازدواجية في المعايير»، قال أمس الأربعاء: إن بلاده تأمل في «فتح صفحة جديدة» في العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، زاعمًا أن أنقرة تواجه «ازدواجية في المعايير» من الطرفين.

وفرضت واشنطن هذا الشهر عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 وأعد الاتحاد الأوروبي أيضًا إجراءات عقابية بسبب نزاع تركيا مع اليونان وقبرص، العضوين فيه، على حقوق التنقيب في البحر المتوسط.

وقال أردوغان لنواب حزبه العدالة والتنمية بالبرلمان: تركيا تواجه ازدواجية في المعايير، سواء بشأن شرق المتوسط أو منظومة إس-400، نريد أن نفتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في العام الجديد.

وأضاف: «لا نرى أن تعاوننا السياسي والاقتصادي والعسكري متعدد الأطراف يعد بديلًا عن الأواصر المتأصلة التي تربطنا بالولايات المتحدة، ونأمل كذلك أن يخلّص الاتحاد الأوروبي نفسه من العمى الإستراتيجي الذي يباعد بينه وبين تركيا». حسب تعبيره.

وتجيء العقوبات الأمريكية في توقيت حسّاس في العلاقات بين البلدين، إذ يستعد الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي المنصب رسميًا في 20 يناير.