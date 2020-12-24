جدول انتخابات بالصومال.. فرماجو يقود بلاده للفوضى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعطى الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو ضوءا أخضر للمضي قدما في المسار الانتخابي بالبلاد، متجاهلا كافة التحذيرات من تزايد الخلافات.

وبدا واضحا أن فرماجو يصب الزيت على على نيران الانتخابات الصومالية المشتعلة في الأسباب، عبر مسار انتخابي أحادي الجانب وغير توافقي، يدخل البلاد في مرحلة لا يحمد عقباها.



وأصدرت لجنة الانتخابات الفيدرالية المتنازع عليها، الليلة، الجدول الزمني للانتخابات التشريعية العامة في الصومال 2020/21 ، وخاصة مجلسي الشيوخ والنواب في البرلمان.

وأعلنت المفوضية أن تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ سيبدأ في 26 ديسمبر/كانون الأول، ومنح الولايات الاقليمية في البلاد مهلة 6 أيام لنشر قائمة مرشحي المقاعد النيابية، اعتبارا من 23 إلى 29 من الشهر الجاري.

ووفق بيان صادر عن اللجنة الفيدرالية المثيرة للجدل فإن الانتخابات التشريعية ستبدأ بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، وفق ما ينص الاتفاق السياسي للانتخابات العامة.

وقالت اللجنة في البيان أيضًا إنه في الفترة من 31 ديسمبر/كانون الأول إلى 6 يناير/كانون الثاني 2021، سيتم استكمال انتخاب مقاعد مجلس الشيوخ.

وبخصوص انتخابات مجلس الشعب الغرفة السفلى للبرلمان الصومالي، أفادت اللجنة بأنه على المستوى الفيدرالي والإقليمي تم البدء في تسجيل المندوبين الذين يختارون أعضاء المجلس من شيوخ العشائر وناشطي المجتمع المدني في 7 يناير/كاون الأول 2021، لتدريبهم والتحققمنهم لتحديد متطلبات الإجراءات الانتخابية.

يذكر أن تلك اللجان رفضتهم المعارضة من المرشحين واعترض ولايتي بونتلاند وجوبلاند نزاهتها، ورفضا تعيين لجان الانتخاباتالمحلية لتنظيم المقاعد النيابية المخصصة لهاتين الولايتين.

وتتهم المعارضة لجان الانتخابات أنها تضم منتسبي جهاز الاستخبارات وموظفي الخدمة المدنية وأنصار فرماجو ولا تحظى بالنزاهة والحيادوالاستقلالية لإدارة انتخابات عامة حرة نزيهة وتوفقية .