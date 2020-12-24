للوقاية من كورونا.. الصحة تعلن الأوقات المناسبة لغسل الأيدي "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن غسل اليدين من أهم الطرق الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد. وحددت الصحة، عبر مقطع فيديو توعوي لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأوقات التي يجب علينا غسل أيدينا فيها للحماية من فيروس كورونا المستجد. https://fb.watch/2znYxMK41D/

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