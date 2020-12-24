بعد هجوم على السفارة.. ترامب: إيران تتحمل مسؤولية مقتل أي أمريكي بالعراق

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأربعاء، إن سفارة بلاده بالعاصمة العراقية، بغداد، تعرضت الأحد الماضي لهجوم بعدة صواريخ، بينهم ثلاثة لم تنفجر، محذرًا إيران من مقتل أي أمريكي هناك.



وكتب ترامب، في حسابه عبر تويتر، الأربعاء: "ضُربت سفارتنا في بغداد يوم الأحد بعدة صواريخ. ثلاثة صواريخ لم تنطلق".



وأضاف قائلا "خمن من أين أتوا: إيران. الآن نسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد أمريكيين في العراق".



وحذَر ترامب إيران من أنه إذا قُتل أمريكيا فإنه سيحمّلها المسؤولية.



ونشر ترامب صورو تظهر 3 صواريخ لم تنفجر، زعم أنهم ضمن الهجمة الصاروخية التي استهدفت السفارة في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.



وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في بغداد إثر الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء.



ونقل الموقع عن مصدرين قال إنهما على اطلاع بالأمر قولهما إن "الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في بغداد على نحو سريع إثر سلسلة الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء في العراق من قبل الميليشيات المدعومة من إيران".



وبحسب المصدر، فإن هذه الخطوة، من بين عدة خيارات قيد الدراسة، يمكن أن تكون مقدمة للانتقام من إيران، التي وصفها الرئيس ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو بأنها "دولة راعية للإرهاب".



وكان آخر هجوم وقع الأحد، عندما أسقطت منظومة دفاعية متمركزة في السفارة ثلاثة صواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء، بحسب الموقع نفسه.

المصدر: وكالات