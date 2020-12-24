انخفاض كبير في مدة مشاهدة القنوات الوطنية

قضى المشاهد المغربي، في الأسبوع الماضي، معدل 3 ساعات و48 دقيقة في مشاهدة القنوات المغربية، يوميا، طبقا لما أعلنه مركز القياس” سيوميد” في نشرته الأسبوعية، اليوم الأربعاء.

وأفادت “سيوميد” في نتائج الأسبوع الممتدة من 16 دجنبر إلى 22 منه ، أن معدل المشاهدة سجل تراجعا بوثيرة غير اعتيادية، حيث فقد 15 دقيقة مقارنة مع معدل الأسبوع الذي سبقه.

وكان الأسبوع، الممتد من 9 دجنبر إلى 15، قد سجل معدل 4 ساعات، و3 دقائق للفرد الواحد.

ويتأرجح معدل مشاهدة المغاربة للقنوات الوطنية، أسبوعيا، بين الزيادة، والنقصان، لكن بدرجة أقل لم تتجاوز 5 دقائق، خلال الأسابيع الماضية.

وتخص أرقام سيوميد 8 قنوات وطنية: هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.