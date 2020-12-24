في ظل الموجة الثانية من الجائحة.. موريتانيا تقلص ساعات الحظر لكلفته الاقتصادية

قررت حكومة الجارة الجنوبية موريتانيا، اليوم الأربعاء، تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي الذي فرضته بسبب الموجة الثانية من كورونا، وذلك للحد من التداعيات الاقتصادية للحظر.

وقال موقع صحراء ميديا صحراء ميديا الموريتاني، إن الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، قررت تقليص ساعات حظر التجول، ليبدأ من الثامنة ليلاً وحتى السادسة صباحاً.

وبررت ذات المصادر قرار تقليص عدد ساعات الحظر بمحاولة الحد من الآثار الاقتصادية للحظر، وخاصة بالنسبة للفئات الهشة والعاملين في القطاع غير المصنف.

وأصدرت الحكومة توصيات موجهة إلى اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الجائحة، بضرورة متابعة تطبيق بقية الإجراءات الاحترازية، مثل إغلاق مؤسسات التعليم ومنع التجمعات الكبيرة وتعليق صلاة الجمعة.

وكانت الحكومة قد تراجعت عن قرار سبق أن اتخذته مع بداية الموجة الثانية، بالحد من اجتماعاتها الأسبوعية والاكتفاء باجتماع واحد كل أسبوعين.

يشار إلى أن الجارة الجنوبية موريتانيا، تعرف موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا، أعنف من الأولى، وسط تحذيرات من انهيار المتظومة الصحية، بعدما باتت حالات كورونا تشغل 80 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الاستشفائية للبلاد.