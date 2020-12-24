النجم المصري رامي مالك في فيلم عالمي جديد

يعود النجم العالمي، ذو الأصول المصرية، رامى مالك، في فيلم جديد، رفقة النجم العالمى دنزل واشنطن، يحمل عنوان “ذا ليتل ثنينغس”

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة “وارنر بروس بيكتشر” الملامح الأولى للعمل السينمائي، الذي يشهد مشاركة النجم جاريد ليتو، معلنة أنه من المقرر عرضه في دور العرض، في يناير المقبل.

ويظهر النجم دنزل واشنطن في المقطع الدعائى للفيلم، الذي يجسد فيه شخصية شرطي يبحث عن أدلة في جريمة ما، بينما يشارك إلى جانبه مالك في بعض المشاهد، التي تجمعهما.

وتدور أحداث الفيلم حول “ديك”، الذي يشغل منصب وكيل مقاطعة، ويتعرض لمؤامرة، ما دفعه إلى التعاون مع شرطة لوس أنجلوس، للقبض على القاتل.