تصعيد دبلوماسي متبادل بين روسيا وكولومبيا

الخميس 24 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أن اثنين من العاملين في سفارة كولومبيا بموسكو غير مرغوب فيهما.



وجاء قرار طرد الدبلوماسيين ردا على طرد كولومبيا اثنين من الدبلوماسيين الروس اتهمتهما بالتجسس.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، إنها استدعت الثلاثاء، السفير الكولومبي وسلمته مذكرة احتجاج بشأن طرد الدبلوماسيين الروسيين.

وأوضحت موسكو، تعليقا على طرد دبلوماسييها أن "هذه الخطوة لا تتوافق مع روح علاقات الصداقة التقليدية المبنية على الاحترام المتبادل بين روسيا وكولومبيا".

وأعلنت روسيا أن اثنين من العاملين في السفارة الكولومبية شخصين غير مرغوب فيهما، "بناء على مبدأ الرد بالمثل".