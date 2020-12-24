شكرا لقرائتكم خبر عن "مخالفات البناء" و"المحال" أبرز تشريعات النواب بقطاعى الإسكان والتنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يدخر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، جهدا على مدار الفصل التشريعى الأول (5 سنوات) فى فتح الملفات الحيوية التى تمس حياة المواطنين، ومعالجة أوجه القصور فيها تشريعيا، ولعل فى مقدمة ذلك مجال الإسكان والتنمية المحلية.

وفى هذا الصدد نستعرض أبرز التشريعات التى أقرها مجلس النواب، وتهم المواطن بمجال الإسكان والتنمية المحلية:

- قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديله

- قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى

- قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

- قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات

- قانون تنمية هيئة الصعيد وتعديله

- قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين

- قانون المحال العامة

ووفقا للبيان الإحصائي الصادر عن المجلس النيابي، بلغ عدد القوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول، 891 قانونا بنحو 10556مادة، قسمت بواقع 82 قانونا بالدور الأول، وفى دور الانعقاد الثانى 219 قانونا، وفى دور الانعقاد الثالث 197 قانونا، وفى دور الانعقاد الرابع 156 قانونا، وبدور الانعقاد الخامس والسادس 237 قانونا.

وبلغ إجمالى عدد الاتفاقيات الدولية التى أقرها المجلس فى الفصل التشريعي الأول 308 اتفاقيات، منها 27 اتفاقية في الدور الأول، و95 فى الدور الثاني و 76 بالدور الثالث و65 اتفاقية فى الدور الرابع و85 بالدورين الخامس والسادس.

واللافت أن مجلس النواب عقد نحو 372 جلسة عامة خلال الفصل التشريعي الأول، منها 96 جلسة بالدور الاول و86 بالدور الثانى و71 بالدور الثالث و72 بالدور الرابع و65 بالدورين الخامس والسادس.