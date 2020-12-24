شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الطيران بين فرنسا وبريطانيا بعد توقف يومين والان نبدء بالتفاصيل

من المقرر أن يقضي نحو 200 مسافر بريطاني عيد الميلاد في فنادق الحجر الصحي في قبرص، حيث سوف يخضعون للعزل لمدة سبعة أيام، بحسب ما ذكرته شبكة آر آي كيه القبرصية، أمس الأربعاء، في وقت تم استئناف حركة الطيران بين المملكة المتحدة وفرنسا بعد توقف دام يومين.

وكانت أكثر من 40 دولة في أنحاء العالم علّقت السفر من بريطانيا وإليها، عقب رصد سلالة متحورة من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن طائرة تابعة لشركة بريتيش إيروايز غادرت مطار هيثرو في لندن، صباح أمس، متجهة إلى باريس، تبعتها رحلة أخرى إلى مدينة نيس، بحسب الموقع الإلكتروني لمطار هيثرو.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل البريطانية: إن السفر ما زال مقصورًا على الاحتياجات الأساسية، مشيرًا إلى أن معظم المسافرين مواطنون فرنسيون عائدون إلى بلادهم للاحتفال بعيد الميلاد.

يُذكر أنه بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، لم تعلن قبرص عن حظر دخول للمسافرين البريطانيين، ولكن فرضت قيودًا صارمة، وسوف يتعيّن على القادمين من بريطانيا الخضوع لاختبار فحص كورونا والخضوع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام في حال جاءت النتيجة سلبية.

كما بدأ استئناف حركة القطارات التي تربط وسط لندن بفرنسا عبر نفق القنال الإنجليزي.

وقالت شركة يوروستار المشغلة للقطارات إنه لن يسمح بسفر الأشخاص إلى باريس دون تقديم شهادة تفيد خلوهم من فيروس كورونا، خلال الـ72 ساعة السابقة على السفر.