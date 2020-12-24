ترامب: صواريخ إيرانية استُخدمت في مهاجمة سفارتنا ببغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن صواريخ إيرانية استُخدمت في الهجوم على سفارة بلاده بالعاصمة العراقية. وأطلق ترامب تغريدتين عبر حسابه على "تويتر"، حملت إحداهما صورة لثلاثة صواريخ تبدو من كلمات الرئيس الأمريكي أنها إيرانية الصنع. وقال: "هناك تهديدات بمزيد من الهجمات ضد مواطنينا بالعراق.. وإذا قُتل أي أمريكي فستتحمل إيران المسؤولية".

وبحسب تقارير إعلامية فإن الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في العراق بسبب هجمات مليشيات موالية لإيران على المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد. والأحد الماضي، تعرضت السفارة الأمريكية في العراق لهجوم بأكثر من 5 صواريخ من نوع كاتيوشا بالعاصمة بغداد. وتقف وراء الهجمات الصاروخية التي تستهدف المصالح الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق دائما، مليشيات مسلحة مدعومة من قبل نظام إيران. وفي وقت سابق الأربعاء، وجّهت إسرائيل أيضاً تحذيرا شديد اللهجة لإيران، متوعدة إياها في أي وقت وهدف.

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