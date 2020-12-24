قائد القيادة المركزية الأمريكية: استهداف سفارتنا ببغداد نفذته ميليشيا تدعمها إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن الهجوم الذي استهدف سفارة بلاده في بغداد نفذته ميليشيا مدعومة من إيران.

وبحسب بيان للقيادة المركزية، فإن الهجوم الصاروخي يعد الـ21 على مقر السفارة الأمريكية في العراق، ورغم عدم تسببه في ضحايا أو إصابات أمريكية لكنه تسبب في أضرار بالمباني.

ولفت إلى أن المليشيات التي نفذت الهجوم مدعومة من إيران؛ حيث توفر لهم الدعم المادي والتوجيهات، واصفاً إياها بـ"الجماعات الخارجة عن القانون، وهذه خيانة للعراقيين.

وطالب العراقيين بإدراك أن الهجمات الأخيرة قتلت مدنيين ورجال أمن عراقيين أكثر من الأمريكيين أنفسهم.

بيان ماكينزي بعد اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالوقوف خلف الهجوم على سفارة بلاده في بغداد، مرفقاً صورة لثلاثة صواريخ تبدو أنها إيرانية الصنع.

وبحسب تقارير إعلامية فإن الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في العراق بسبب هجمات مليشيات موالية لإيران على المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

والأحد الماضي، تعرضت السفارة الأمريكية في العراق لهجوم بأكثر من 5 صواريخ من نوع كاتيوشا بالعاصمة بغداد.

وتقف وراء الهجمات الصاروخية التي تستهدف المصالح الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق دائما، مليشيات مسلحة مدعومة من قبل نظام إيران.

وفي وقت سابق الأربعاء، وجّهت إسرائيل أيضاً تحذيرا شديد اللهجة لإيران، متوعدة إياها في أي وقت وهدف.