شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحريني: نتطلع إلى قمة تعزز الحوار الخليجي تحقيقاً للأهداف المرجوة في المستقبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرح وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن مملكة البحرين ستستضيف يوم الأحد القادم عبر الاتصال المرئي اجتماع المجلس الوزاري لأصحاب السمو ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحضيرا للدورة الـ41 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون التي ستستضيفها الرياض.

وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن مملكة البحرين تتطلع إلى قمة تؤدي إلى مرحلة تعزيز الحوار الخليجي تحقيقاً للأهداف المرجوة في المستقبل.

وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين ستتولى رئاسة مجلس التعاون في دورته القادمة اعتبارا من يناير 2021، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.