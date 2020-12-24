شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يقصف المزارعين جنوبي الحديدة ويروّع السكان بـ «المسيّـرات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ”الخليج 365”

عاودت ميليشيات الحوثي، أمس الأربعاء، قصف مزارع الأهالي جنوب غربي مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، بينما سيرت سبع طائرات مسيرة استطلاعية فوق مناطق عدة جنوبي المحافظة، فيما توقعت مصادر سياسية أن يتم تعيين شخصيات نسائية في مناصب رفيعة باليمن بعد خلو الحكومة الجديدة من أسماء السيدات.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن ميليشيات الحوثي، أطلقت عدداً من قذائف الهاون الثقيل على مزارع الأهالي الواقعة جنوب غربي التحيتا بصورة متعمدة، ما خلف خوفاً وهلعاً في أوساط المزارعين، وقد أدى إلى تعطيل أعمالهم في الحقول الزراعية، فيما رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن سبع طائرات استطلاع لميليشيات الحوثي فوق مدينة حيس ومركز التحيتا ومنطقي الفازة والجبلية، مما روع سكان تلك المنطقة من المحافظة، وذلك بعد يوم من تنفيذ محاولات تسلل فاشلة في منطقتي حيس والدريهمي.

في الأثناء، أتلف البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام كمية جديدة من الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في الطرق بمديرية خب والشعف شمالي محافظة الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبا) عن مدير البرنامج العميد أمين العقيلي، أن الفرق الهندسية بالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام» أتلفت 250 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي في الطرق والمناطق الآهلة بالسكان في مديرية خب والشعف، مشيراً إلى تطهير مناطق واسعة في المديرية وتأمين طرق عدة وفتحها أمام المركبات ووضع إشارات عليها تؤكد بأنها أصبحت آمنة.

ودعا مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، السكان والمسافرين إلى الابتعاد عن الطرق المهجورة وغير المأهولة والحرص على العبور مع الطرق تم وضع إشارات تؤكد بأنها آمنة وتم تطهيرها من الألغام.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية مستمرة في عملها في نزع الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بكثافة عالية في مناطق عالية التأثير من مناطق رعي وسكنية ومن طرق عامة، مؤكداً إرسال فرق هندسية أخرى إلى الجوف لتوسيع نطاق العمل وتطهير مناطق أوسع لإنقاذ حياة المدنيين.

سياسياً، رجحت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية صدور قرارات بتعيين نخبة من أبرز الشخصيات النسائية في اليمن بمناصب رفيعة في الدولة، بعد الاحتجاجات الواسعة على خلو تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة من أي امرأة. وطبقاً لتلك المصادر فإن القرارات الرئاسية المتوقعة الصدور ستقضي بتعيين شخصيات نسائية بارزة لشغل مناصب نواب وزراء، إلى جانب رئاسة هيئات ومصالح حكومية من أبرزها الهيئة الوطنية العليا للإغاثة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وأشارت إلى أن صدور هذه القرارات المرتقبة يأتي استجابة من الرئيس اليمني لمطالبات النخب النسائية بإشراك المرأة في صناعة القرار السياسي ولاحتواء حالة السخط والاستياء؛ حيث عبرت عنها عدة نخب بسبب عدم وجود شخصيات نسائية ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.