شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجن صحفياً فضح تسليح متشددين في سوريا 27 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، التنكيل بالمعارضة؛ إذ هاجم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعدما دعته إلى الإفراج عن المعارض الكردي، صلاح الدين دميرتاش، واعتبره «إرهابياً» في نفس الوقت الذي قضت فيه محكمة على الصحفي جان دوندار بالسجن 27 عاماً، بعدما اتهمته ب«التجسس» و«إفشاء أسرار سرية»؛ لأنه نشر تحقيقاً كشف فيه تسليح استخبارات بلاده جماعات متشددة في سوريا.

وأبدى أردوغان غضبه من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر الثلاثاء الماضي، والذي اتهمت فيه السلطات التركية بانتهاك حق دميرتاش في حرية التعبير عبر سجنه «كغطاء لهدف سياسي مبيّت». وتركيا ملزمة بقرار المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها؛ لأنها عضو في مجلس أوروبا.

وقال أردوغان: إن المحكمة الأوروبية أصدرت حكماً «سياسياً»، عبر نشر قرارها، قبيل استنفاد دميرتاش كافة طعونه القضائية أمام المحاكم التركية. واعتبر أن قرار المحكمة مملوء ب«المعايير المزدوجة» و«النفاق».

وقال: إن على المحكمة أن «تعرف عمّا تدافع، إنها تدعم إرهابياً». وتابع: «إنه مذنب في عيون أمّتنا لا بسبب معتقداته السياسية؛ بل لأنه فشل في النأي بنفسه عن الجماعات الإرهابية التي كانت مسؤولة عن قتل العشرات».

وتمت إدانة دميرتاش (47 عاماً) بنشر الدعاية «الإرهابية» في 2018، ويواجه اتهامات أخرى قد يحكم عليه بالسجن بسببها لمدة تصل إلى 142 عاماً. وقاد المعارض حزب «الشعوب الديمقراطي»، إلى البرلمان للمرة الأولى في عام 2015، ونافس أردوغان في انتخابات 2016 الرئاسية. وحل فيها ثالثاً بعد حصوله على 10% من الأصوات.

من جهة أخرى، قضت محكمة تركية، أمس الأربعاء، بسجن الصحفي المعروف جان دوندار المقيم في ألمانيا، بالسجن 27 عاماً، بعدما دانته بتهم مساعدة مجموعة إرهابية، والتجسس لأنه نشر في 2015 في صحيفة «جمهورييت» المعارضة، تحقيقاً مدعوماً بصور حول تسليم الاستخبارات التركية أسلحة إلى جماعات متطرفة في سوريا.

وفي حيثيات الحكم الصادر، أمس، أشارت المحكمة إلى أن دوندار حكم عليه بالسجن 18 عاماً وستة أشهر بتهمتي «إفشاء معلومات سرية وتجسس»، وبالسجن ثماني سنوات وتسعة شهور بتهمة «مساعدة منظمة إرهابية» لاسيما شبكة الداعية فتح الله غولن. وقاطع محامو دوندار الجلسة، احتجاجاً على محاكمة يعدونها «غير عادلة».

وشهدت القضية التي أثارت غضب أردوغان، أحكاماً عدة؛ إذ قضت محكمة في عام 2016، على دوندار بالسجن خمس سنوات وعشرة شهور بتهمة إفشاء أسرار دولة، قبل أن تبطل محكمة عليا هذا القرار في عام 2018، وتأمر بمحاكمة جديدة للصحفي بتهمة التجسس.(وكالات)