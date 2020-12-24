شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تبدأ الخروج من العزلة الخانقة باتفاق فتح الحدود مع فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت المملكة المتحدة، أمس الأربعاء، الخروج من العزل؛ إثر الاستئناف المحدود لحركة النقل مع فرنسا؛ وذلك غداة توصل باريس ولندن لاتفاق للخروج من أزمة الشاحنات العالقة في بريطانيا؛ بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد. ويقضي الاتفاق بخضوع المسافرين لفحص سريع تثبت نتيجته عدم إصابتهم بكوفيد-19 أو الطفرة الجديدة منه.

وبدأت السلطات الصحية سباقاً مع الزمن بمساعدة الجيش؛ لإجراء فحوص للسائقين الذين نفد صبرهم، وهو شرط مسبق لدخول فرنسا، وأيضاً للسماح لسلاسل الإمداد البريطانية بالعودة إلى وتيرتها الطبيعية؛ تفادياً لأي نقص في السلع. ونبه وزير المجتمعات المحلية البريطاني روبرت جنريك في تصريح تلفزيوني إلى «أننا نحتاج إلى بضعة أيام لتجاوز الوضع الراهن». وكتب لاحقاً على «تويتر» أن «الفحوص بدأت»، ولكن هناك «تأخير كبير»، داعياً إلى تجنب التوجه إلى المنطقة.

وأوضح الوزير البريطاني أن نحو أربعة آلاف شاحنة ثقيلة كانت عالقة مساء الثلاثاء في كنت حول منطقة المرفأ، إضافة إلى ما بين 600 و700 شاحنة على الطريق السريعة المؤدية إلى لندن ونحو ثلاثة آلاف في مطار مانستون القديم المجاور؛ حيث يمكن للسائقين إجراء فحوص. وفي مرحلة أولى، سيمد الجيش يد العون لخوض هذا التحدي اللوجستي الكبير. وفي حال تبين أن السائق مصاب بعد فحص سريع تظهر نتيجته خلال نحو ثلاثين دقيقة، سيتم إخضاعه لفحص بي سي آر على أن يحجر في فندق لعشرة أيام إذا كان فحصه إيجابياً.

في المقابل، انتهز فرنسيون في لندن الفرصة صباح الأربعاء لاستئناف رحلات قطارات «يوروستار» ليعودوا إلى بلدهم لقضاء مناسبة عيد الميلاد. وقبل وقت قصير من مغادرة أول قطار لمحطة سانت بانكراس، كانت المحطة أكثر هدوءاً مما هي عليه عادة، قبل يومين من عيد الميلاد. وكانت فرنسا سمحت مساء الثلاثاء بعودة بعض المسافرين من بريطانيا شرط أن يقدموا نتائج فحوص أجريت قبل 72 ساعة على الأكثر وتثبت عدم إصابتهم بكوفيد-19 أو بالفيروس الناجم عن طفرة فيه. ووصلت ليل الثلاثاء الأربعاء سيارات تقل مسافرين إلى مرفأ كاليه الفرنسي من دوفر في بريطانيا بعد إعادة فتح حركة المرور المغادرة مع ركاب في المملكة المتحدة.

في غضون ذلك، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: إن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا. وذكر في إفادة صحفية «رصدنا حالتين مصابتين بسلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا هنا في المملكة المتحدة». وتابع قائلاً: إنهما من المخالطين لحالات جاءت من جمهورية جنوب إفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأضاف: «هذه السلالة الجديدة تثير قلقاً بالغاً لأنها أكثر قدرة على الانتقال ويبدو أنها شهدت تحولاً أكبر من السلالة الجديدة (الأولى) التي اكتُشفت في المملكة المتحدة».

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة وإن نصف الإصابات في الأمريكتين. وتظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان. وقالت المنظمة ومقرها جنيف في تقريرها الوبائي الأسبوعي، إن الحالات الجديدة زادت 6 في المئة أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر/كانون الأول.

من جانبها، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 17 مليوناً و974303، بزيادة 183927 حالة على الإحصاء السابق. ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

من ناحية أخرى، غادرت أولى دفعات لقاح فايزر- بايونتيك مخصصة للاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، مصنع بورس؛ حيث تنتج، بعد الضوء الأخضر الذي أعطته الاثنين، السلطات الأوروبية. وانطلقت ثلاث شاحنات مبردة من مصنع فايزر لإنتاج الأدوية في شمال شرق بلجيكا بين الساعة التاسعة والعاشرة.

والعملية التي استعانت بالوسائل اللوجستية لشركة «اتش اسيرز» البلجيكية للشحن تمت وسط تدابير أمنية مشددة وواكبت سيارتان تابعتان لقوات الأمن كل شاحنة بعد تحميل حمولتها. ولم يسمح لوسائل الإعلام بالاقتراب من الموقع. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن سابقاً أن أولى عمليات التلقيح ستبدأ بين 27 و29 من الجاري في مجمل الدول الأعضاء. وعملية التوزيع التي ستكثف في يناير/كانون الثاني وتستمر طوال 2021 ستجري وفقاً لعدد سكان الدول. (وكالات)