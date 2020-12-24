شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء إسكتلندا تخرق القواعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء إسكتلندا اعتذاراً أمس الأربعاء، بعد تصويرها في مكان عام مغلق وهي لا تضع كمامة في مخالفة لقواعد مكافحة تفشي كوفيد-19. والتقطت صورة لستيرجن زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي وهي تتحدث مع مجموعة من النساء بعد حضور جنازة في أدنبره الأسبوع الماضي، ولم تكن تضع كمامة. ونشرت الصورة في النسخة الاسكتلندية من صحيفة صن. وقالت ستيرجن في بيان «أتحدث كل يوم عن أهمية الكمامات، لذلك لن أورد أي أعذار. أخطأت وأؤنب نفسي، وأعتذر». ويلزم القانون الناس في اسكتلندا باستخدام الكمامات في جميع الأماكن المغلقة بما فيها المطاعم. والثلاثاء تحدثت ستيرجن أمام البرلمان وأعادت تذكير الناس بأهمية وضع الكمامة.

من جانب آخر، عالج باحثون اسكتلنديون معضلة تتعلق بالوقت المناسب لتغيير الكمامات الواقية التي تساهم إلى حدّ كبير في تجنّب انتقال عدوى فيروس كورونا المستجدّ.

وفي سويسرا، أصبحت امرأة تبلغ من العمر 90 عاما في مقاطعة لوسرن، أول من يتلقى التطعيم الواقي من فيروس كورونا المستجد في البلاد، في حين وزع الجيش السويسري أول دفعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في أنحاء البلاد وتشمل 107 آلاف جرعة. ولوسرن إلى جانب مقاطعة أبينتسيل إنرهودن الريفية هما أولى مقاطعات سويسرا الست والعشرين في بدء التطعيم بعد موافقة الجهات التنظيمية على لقاح فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك يوم السبت. (رويترز)