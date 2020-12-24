شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعين مساعديه في مؤسسات عامة ويصدر 15 عفواً رئاسياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عيّن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الثلاثاء، العديد من مستشاريه المقربين في مجالس إدارة مؤسسات عامة، كما أصدر 15 عفواً رئاسياً لمدانين في قضية الهجوم الإلكتروني وعناصر من شركة بلاك ووتر، وذلك في مؤشر إلى أنه يستعد لترك السلطة على الرغم من استمرار رفضه الإقرار بهزيمته.

ترامب الذي من المقرر أن يسلم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير، عيّن سفيره السابق في ألمانيا ريتشارد جرينيل الذي يعتبر أحد أكثر المدافعين عنه حماسة في وسائل الإعلام، في مجلس أمناء «النصب التذكاري للمحرقة اليهود» في الحرب العالمية الثانية في واشنطن.

أما مستشارته المقربة هوب هيكس التي كانت تعمل في منظمة ترامب قبل انضمامها إلى الحملة الرئاسية الأولى للملياردير الجمهوري منذ 2015 عندما كانت تبلغ من العمر 26 عاماً فقط، فستنضم إلى مجلس إدارة منحة فولبرايت، وهو برنامج مِنَح للطلاب الأجانب في الولايات المتحدة والطلاب الأمريكيين في الخارج. وستلتحق المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام بالمجلس الوطني للعلوم التربوية، وهو هيئة استشارية.

ويفيد بيان يتضمن تعيين أكثر من أربعين شخصية تضاف إلى تعيينات أخرى في الأسابيع الماضية، عيّن ترامب بام بوندي في مجلس إدارة مركز جون كينيدي للفنون في واشنطن.

وهذه المدعية العامة السابقة لفلوريدا كانت جزءاً من الفريق القانوني المكلف بالدفاع عن الرئيس أثناء المحاكمة التي أجريت في مجلس الشيوخ في محاولة لعزله. وكانت انضمت أيضاً في الآونة الأخيرة إلى الفريق القانوني الذي خاض المعركة القضائية لترامب ضد بايدن. وعلى الرغم من فشل جميع الدعاوى القضائية التي قدمها تقريباً، والمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في كل ولاية، يواصل الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته التأكيد أنه فاز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، من دون أن يقدم أي دليل.

كما أصدر ترامب من جانب آخر، 15 قراراً بالعفو الرئاسي، من بينها العفو كاملاً عن جورج بابادوبولوس، وهو مساعد سابق في الحملة الانتخابية، أقر بأنه مذنب كجزء من التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. وأصدر ترامب عفواً عن أليكس فان دير زوان، 36 عاماً، صهر الملياردير الروسي الألماني خان. وحُكم على فان دير زوان بالسجن لمدة 30 يوماً وغرامة قدرها 20 ألف دولار بتهمة الكذب على محققي المستشار الخاص للولايات المتحدة روبرت مولر بشأن اتصالات مع مسؤول في حملة ترامب لعام 2016. وتم تضمين أسمائهم في موجة عفو قبل عيد الميلاد أعلنها البيت الأبيض. ومنح ترامب عفواً كاملاً عن 15 شخصاً وخفف كل أو بعض الأحكام الصادرة على خمسة آخرين. وشملت قائمة العفو والتخفيف ثلاثة نواب جمهوريين سابقين.

وقال البيت الأبيض إن بابادوبولوس، متهم بارتكاب «جريمة تتعلق بالعملية، وهي تهمة الإدلاء بأقوال كاذبة» في إطار تحقيق مولر. وقال البيت الأبيض: «العفو اليوم يساعد في تصحيح الخطأ الذي أوقعه فريق مولر على الكثير من الناس».

وكانت قرارات العفو متوقعة من الرئيس الجمهوري قبل أن يتولى الرئيس المنتخب، جو بايدن، منصبه في 20 يناير. وفي الشهر الماضي، أصدر ترامب عفواً عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، الذي اعترف مرتين بالذنب بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء التحقيق الروسي.

وشملت قرارات العفو أربعة حراس أمنيين من شركة بلاك ووتر أدينوا بقتل عراقيين في 2007، بمن فيهم نيكولاس سلاتن الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وأفاد بيان البيت الأبيض بأن لدى العناصر الأربعة السابقين في الجيش تاريخاً طويلاً من خدمة الأمة. كما شملت قائمة العفو ثلاثة أعضاء جمهوريين سابقين في الكونجرس.

من جانبه، أكد الرئيس المنتخب جو بايدن، أن اختراقاً واسع النطاق لبيانات الحكومة الأمريكية- نفذته الحكومة الروسية على ما يبدو- يشكل خطراً جسيماً على الأمن القومي، ولا يمكن أن يمر من دون رد. وانتقد بايدن، تقصير الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في توفير دفاعات أمريكية لمواجهة الهجمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن إدارته ستتخذ خطوات جادة للرد على هذا الاختراق.

واخترقت حملة التسلل الإلكتروني- التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي- 6 وكالات حكومية على الأقل، وعرضت بيانات آلاف الشركات الأمريكية للخطر. وقلل ترامب من حجم هذا الهجوم، وكذلك من المسؤولية المحتملة لروسيا عنه.