شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تلغي قيود دخول المسؤولين السودانيين للولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”

اعتمد مجلس الأمن الدولي إنهاء عمل البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد) رسمياً اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، والذي استمر ثلاثة عشر عاماً تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فيما ألغى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، القيود المفروضة على دخول المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين إلى الولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، حرص الحكومة الانتقالية على توفير الأمن والاستقرار لكل المواطنين في ولايات دارفور، وبصفة خاصة أولئك الذين هم في معسكرات النزوح، وضمان العودة الطوعية الآمنة للاجئين، ومواصلة الجهود لمعالجة جذور المشكلة وترسيخ أسس المصالحات القبلية وإرساء دعائم العدالة الانتقالية وسيادة حكم القانون. وأضافت في بيان أمس الأربعاء، أن الخطوة مهمة على طريق استكمال عودة السودان للمجتمع الدولي وتصحيح علاقاته مع منظومات العمل الجماعي متعدد الأطراف، وأشارت إلى أنه بناءً على القرار ستشرع يوناميد في استكمال انسحابها اعتباراً من الأول من يناير ٢٠٢١.

من جهة أخرى، أصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، قراراً بإلغاء القيود المفروضة على دخول المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين إلى الولايات المتحدة. وفرضت هذه القيود في عام 1996 خلال عهد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ومنع بموجبها دخول المسؤولين السودانيين (مدنيين أو عسكريين) للولايات المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات اتخذت بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك قبل أن يتم إلغاؤها في عام 2001.

إلى ذلك، أعرب عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني عن أمله في أن تتسع مواعين مذكرة التفاهم التي وقعت بين حزبي المؤتمر السوداني وحركة جيش تحرير السودان لتشمل الآخرين من الفصائل السياسية السودانية. وأضاف أن المذكرة تناولت عدداً من القضايا الملحة المطروحة على الساحة السياسية التي تمثلت في قضايا الهوية التي أفردت لها المذكرة حيزاً واسعاً وتفسيراً شاملاً لتكون المواطنة هي الإطار الجامع لمفهوم الهوية. ودعا إلى الالتفات إلى معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية ورفع المعاناة عن كاهل الجماهير ومعالجة قضايا الانفلات الأمني.