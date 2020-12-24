شكرا لقرائتكم خبر عن شوكولاتة «على حالها» عمـرهـا 120 عـامـاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتشف موظفو المكتبة الوطنية الأسترالية ألواح شوكولاتة في مقتنيات الشاعر الأسترالي الراحل بانجو باترسون.

وتعود الشوكولاتة إلى عام 1900، وكانت هدية تذكارية قدمتها الملكة البريطانية فيكتوريا إلى الجنود، خلال حرب «البوير».

ومَثَّلَ بقاء الحلوى «على حالها» مفاجأة بالنسبة إلى مختبر المكتبة، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقالت جينيفر تود، المسؤولة في المكتبة الوطنية الأسترالية: «كانت هناك رائحة ممتعة عندما فُتحت عبوة الشوكولاتة».

وكتب على ألواح الشوكولاتة: «أتمنى لك عاماً جديداً وسعيداً.. فيكتوريا».

وصنعت شركة «كادبوري» الحلوى لصالح القوات البريطانية، بناء على طلب من قصر باكنجهام، وكانت الكمية ما بين 70- 80 ألف رطل. بحسب «سكاي نيوز».

ويعتقد أن باترسون اشترى علبة الشوكولاتة من القوات البريطانية، عندما كان مراسلاً حربياً لصحيفة «سيدني مورنينج هيرالد».

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