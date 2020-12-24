شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك: يوم الأخوة انتصار لفكر محمد بن زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أكد سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع، بأن يكون الرابع من فبراير «اليوم العالمي للأخوة الإنسانية» بناء على المبادرة التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، إنما هو انتصار جديد لفكر وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على المستوى العالمي، واعتراف دولي بنظرته الثاقبة التي تقوم على دعم كرامة الإنسان وقيمته الراسخة في كل مكان على هذا الكوكب مهما كان دينه أو جنسه أو لغته أو لونه، كما أنه يأتي تقديراً للخطوة التاريخية التي أقدمت عليها أبوظبي في الرابع من فبراير/ شباط من العام الماضي، وبجهودها في احتضان توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية، التي وقّعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي لم يدخر جهداً كي تظهر هذه الوثيقة إلى العالم بمبادئها السامية التي تمهد الطريق نحو عالم أفضل.

وأعلن أن الوزارة بصدد إعداد خطة متكاملة للاحتفال بهذه المناسبة في الرابع من فبراير المقبل بما يليق بقيمة المناسبة واسم دولة الإمارات، ولنكون بتوجيهات قيادتنا الرشيدة النموذج والقدوة للعالم أجمع في هذا المجال.

وأضاف أن اختيار 4 من فبراير من كل عام كيوم عالمي للأخوة الإنسانية يأتي ثمرة لجهود كبيرة قامت بها الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لتحقيق هذا الإنجاز.

وأوضح سمو الشيخ نهيان بن مبارك، أن العالم بإقراره يوماً للأخوة الإنسانية إنما حقق انتصاراً باهراً على لغة العنف وخطاب الكراهية، والتعصب الديني والإثني، وكافة صور التمييز.