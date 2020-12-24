شكرا لقرائتكم خبر عن عمار بن حميد: نستذكر قوتنا وثباتنا من أصالتنا الراسخة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي الختامية لعام 2020 التي عقدت في متحف عجمان واستعرضت مشروع الموازنة العامة للعام 2021 وأهم برامجها.

وأكد سموه في بداية الجلسة أن انعقاد الجلسة في ربوع متحف عجمان يأتي تزامناً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حملة «أجمل شتاء في العالم» لنستذكر قوتنا وثباتنا من أصالتنا الراسخة ونستلهم من تراثنا العريق ملامح مستقبلنا.

وأضاف سموه: إن دولة الإمارات ثرية بتضاريسها ومعالمها السياحية، وشتائها زاخر بالأنشطة والفعاليات والاجتماع في هذه الأجواء الجميلة يعد فرصة جميلة ليكون ختاماً جميلاً لعام حافل بالدروس القيمة التي تعلمنا منها الكثير ونختتم عام 2020 بالاستعداد لطموحات جديدة ومبادرات جديدة للعام الجديد 2021.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على مشروع الموازنة العامة للعام 2021 وتقدير الإيرادات مقارنة بعام 2020 وفق التصنيف الاقتصادي؛ حيث أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أهمية مراجعة الإيرادات والنفقات بشكل دوري في ظل حالة عدم اليقين بشأن الوضع الاقتصادي وتداعيات جائحة كورونا المحتملة والوقوف على الوضع ورفع التوصيات لأي تغييرات غير محسوبة في القطاعات والأسواق.

كما اطلع المجلس على تقديرات النفقات بمشروع الموازنة العامة لسنة 2021 وفق التصنيف الإداري والاقتصادي والوظيفي.

وأوضح سمو الشيخ عمار بن حميد في هذا الإطار أن الموازنة العامة تعكس روح الحكومة الواحدة.

وأستعرض المجلس أهم البرامج بمشروع الموازنة العامة 2021.

وعلى هامش الجلسة الختامية اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على مشروع تطوير المناطق الأثرية في منطقتي مصفوت والمنامة.(وام)