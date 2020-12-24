شكرا لقرائتكم خبر عن تدشـين مركـز عمليـات الترخيـص الـذكـي لطـرق دبـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

دشن مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وعبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، مركز عمليات الترخيص الذكي، الذي يشمل ثلاثة أقسام هي عمليات ترخيص السائقين، ودعم ترخيص المركبات، ومركز الرقابة الذكية.

تجول الطاير والبسطي في مركز الرقابة الذكية، واستمعا لشرح من عبدالله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، عن المركز الذي يختص بمراقبة أداء مزودي خدمات الترخيص في إمارة دبي، ويغطي مراكز الفحص الفني للمركبات (28 مركزاً)، ومعاهد تعليم قيادة المركبات (19 فرعا)، ورقابة الأنشطة التجارية، ورقابة المركبات الثقيلة عن بُعد، ويشتمل المركز على 10 أنظمة تدعم بياناتها عمليات الرقابة والتفتيش الذكية «عن بعد»، وهي نظام سلامة المركبات، ونظام الاستشعار في قاعات التدريب النظري المعاهد، ونظام تدريب السائقين، ونظام الترخيص التجاري، ونظام تأجير المركبات، ونظام التتبع الجغرافي، ونظام الترخيص الإلكتروني، ونظام مركزية الفحص الفني، ونظام إدارة الكاميرات، ونظام قياس وزن وأبعاد المركبات أثناء السير.

يهدف المركز لتحسين سلامة النقل والمرور والحد من الحوادث والوفيات عن طريق تعزيز الدور الرقابي على منشآت تعليم قيادة المركبات والاستدامة البيئية للنقل من خلال تكثيف الرقابة على مراكز الفحص الفني للمركبات، إضافة إلى تحسين واستدامة الحلول والخدمات الحكومية الذكية من خلال تطبيق الأساليب الذكية، التي جرى تطويرها بالأنظمة الإلكترونية بالمركز، كما سيسهم المركز في تطوير العلاقة مع مزودي الخدمات والشركاء الاستراتيجيين، والمساهمة في رفع نسبة الالتزام بالنظم والقوانين المعتمدة.

استمع الطاير والبسطي لشرح قدمه محمد نبهان مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص عن تطور الكفاءة التشغيلية لمركز الرقابة الذكية، التي تحسنت بنسبة 100% خلال الفترة من عام 2017 إلى 2020، وسترتفع بنسبة 400% عام 2023، حيث ارتفع عدد مراكز الفحص الفني ومعاهد تعليم القيادة، التي يغطيها من 34 مركزا ومعهدا عام 2017 إلى 45 العام الجاري، ويتوقع أن يصل إلى 53 مركزا ومعهدا عام 2023، كما ارتفع عدد كاميرات المراقبة من 629 عام 2017 إلى 1116 كاميرا عام 2020، وسيصل إلى 2150 كاميرا عام 2023، أما فيما يتعلق بعمليات التفتيش فقد ارتفعت من 35 عملية تفتيش يومياً عام 2017 إلى 425 عملية عام 2020، وسيرتفع العدد إلى 5000 عملية تفتيش عام 2023، وتتضمن الخطة المستقبلية تطوير نظام الرقابة والتفتيش التلقائي (Robotic Monitoring Inspections System).

رحلة المتعامل

بعد ذلك تفقد الطاير والبسطي مركز دعم ترخيص المركبات الذي يهدف إلى حوكمة الصلاحيات في نظام الترخيص والمرور الإلكتروني، وتسهيل رحلة المتعامل، وتقديم الدعم ل 47 مركزاً تقدم خدمات ترخيص المركبات و17 جهة حكومية، حيث يقدر عدد المركبات المسجلة في الإمارة بنحو 1.8 مليون مركبة، استمعا لشرح عن عمليات ترخيص السائقين، قدمه منصور الفلاسي مدير إدارة ترخيص السائقين.