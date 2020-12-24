شكرا لقرائتكم خبر عن «المحميات الطبيعية» توزع 4700 شتلة في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتمت هيئة البيئة و المحميات الطبيعية بالشارقة مبادرة «زراعة الأشجار في المؤسسات والدوائر الحكومية»، ومبادرة «شجرة في كل بيت»، ووزعت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري 4700 شتلة، منها 2500 على 6 دوائر حكومية، و2200 شتلة على 528 منزلاً في 9 ضواحٍ في إمارة الشارقة.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس الهيئة: «سعدنا بتنفيذ مهمة توزيع الشتلات المحلية على الدوائر والمؤسسات الحكومية، وعلى سكان الإمارة في 9 ضواحٍ، وقد لاقت تلك المبادرة تفاعلاً وتقديراً واستحساناً من كافة الجهات والهيئات والسكان، وشكلت عامل تشجيع للجميع فيما يتعلق بأهمية ومكانة وقيمة زراعة النباتات المحلية ذات الأهمية الوطنية والبيئية، و زيادة الرقعة الخضراء في المشهد الجمالي والبصري المميز في إمارة الشارقة».