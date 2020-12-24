شكرا لقرائتكم خبر عن «المحميات الطبيعية» توزع 4700 شتلة في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
اختتمت هيئة البيئة و المحميات الطبيعية بالشارقة مبادرة «زراعة الأشجار في المؤسسات والدوائر الحكومية»، ومبادرة «شجرة في كل بيت»، ووزعت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري 4700 شتلة، منها 2500 على 6 دوائر حكومية، و2200 شتلة على 528 منزلاً في 9 ضواحٍ في إمارة الشارقة.
وقالت هنا سيف السويدي، رئيس الهيئة: «سعدنا بتنفيذ مهمة توزيع الشتلات المحلية على الدوائر والمؤسسات الحكومية، وعلى سكان الإمارة في 9 ضواحٍ، وقد لاقت تلك المبادرة تفاعلاً وتقديراً واستحساناً من كافة الجهات والهيئات والسكان، وشكلت عامل تشجيع للجميع فيما يتعلق بأهمية ومكانة وقيمة زراعة النباتات المحلية ذات الأهمية الوطنية والبيئية، و زيادة الرقعة الخضراء في المشهد الجمالي والبصري المميز في إمارة الشارقة».
كانت هذه تفاصيل خبر «المحميات الطبيعية» توزع 4700 شتلة في الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.