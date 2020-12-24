شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «رويترز»: المؤسسات الإعلاميــة تعيش أزمــة ثقـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف المنتدى مايكل فريدنبرج، رئيس «رويترز» العالمية الذي تحدث حول جوانب عدة متعلقة بالموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام وهو المستقبل الرقمي للإعلام، مستعرضاً العديد من الجوانب المهمة ذات الصلة بأبعاد الواقع الإعلامي الراهن وأبرز المؤثرات التي باتت تتحكم بشكل كبير في مساره، وما تستوجبه على قطاع الإعلام من تحرك سريع في سبيل البقاء في وجه ما جلبته تلك المؤثرات من تحديات موازية كان لمؤسسات الإعلام نصيبٌ منها.

وقال إن العالم قد تغير كثيراً منذ آخر انعقاد لمنتدى الإعلام العربي، ومن أهم التطورات التي طرأت خلال تلك الفترة ظهور «فيروس كوفيد-19» الذي لا يزال العالم في سباق محموم للتغلب عليه، وهي مرحلة تكون الأخبار الموثوقة فيها أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ يكون لزاماً على المؤسسات الإخبارية إمداد متابعيها بأخبار دقيقة وموثوقة من أجل مساعدتهم على تكوين قناعات شخصية واضحة وقرارات مبنية على أساس من الحقائق.

وأشار إلى أن مؤسسات الأخبار لا تلبث أن تشعر بالضغوطات التي خلّفها كوفيد-19.

وقال: «يتوجب علينا أن نأخذ في الاعتبار العديد من العوامل والمتغيرات العالمية للاستجابة لها بما في ذلك العوامل الجيوسياسية، مثل تنامي مشاعر القومية الاقتصادية، وازدهار التجارة الإلكترونية، وعولمة المعلومات، وكذلك التغيرات الاجتماعية، ومنها تسارع الحراك الاجتماعي بين الطبقات».

وأكد أن أزمة الثقة تشكل العامل المشترك الذي يجمع كافة مؤسسات الإعلام في هذا الوقت الاستثنائي، حيث أصبحت المعلومات المغلوطة أكثر انتشاراً من أي وقت مضى، لاسيما في هذه المرحلة التي يعانيها العالم من تبعات جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أن على المؤسسات الإعلامية مواكبة تلك المتغيرات والتعاطي بإيجابية مع ما يصحبها من تحديات، وإلا ستتخلّف عن ركب التقدم مُكبّلةً بممارسات الماضي.