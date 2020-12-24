شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة من الجنوب الليبى: أمن مصر القومى مرتبط بشكل كبير باستقرار ليبيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الناشطة في مؤسسات المجتمع المدنى في الجنوب الليبى غزالة الحاج، إن اللقاء مع المسئولين المصريين مثمر وإيجابى وسيكون له مردود ملموس على أبناء الشعب الليبى، موضحة أن مصر وعدت بالتعاون ودعم العملية الانتخابية ودعم المؤسسة العسكرية والعملية السياسية لليبيا، معربة عن سعادتها كون مصر أقرب دولة لمكونات الشعب الليبى.
وأكدت غزالة الحاج، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدولة المصرية لها دور كبير وبارز في العالم العربى وهى القلب النابض للوطن العربى، وتعد المركز الأساسي للقومية العربية والمحور الأساسى والنقطة الأهم في أمن واستقرار العالم العربى بشكل عام وليبيا بصورة خاصة.
وأوضحت أن أمن مصر القومى مرتبط بشكل وثيق بأمن ليبيا بسبب الحدود المشتركة الواسعة بين البلدين، مشددة على أهمية إرساء أمن واستقرار ليبيا لأن ذلك سينعكس على أمن واستقرار مصر، مضيفة "ننتظر من مصر الكثير لأن بلد الخير لا يأتي منها إلا الخير وقد وعدت الدولة المصرية بالعمل على حل مشكلات الجنوب الليبي."
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