محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ):

أعلنت وزارة التربية التونسية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بالوسط المدرسي بلغ 4 آلاف 661 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 29 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية، مساء الأربعاء - أنه تم تسجيل 1992 إصابة بين المدرسين، فيما بلغ إجمالي الإصابات بين التلاميذ 2132 مصابًا، موضحة أنه تم تسجيل 398 إصابة تتوزع بين المشرفين والإداريين، و139 حالة في صفوف والعمال.

كانت هذه تفاصيل خبر تونس: 29 وفاة و4 آلاف و661 إصابة بفيروس "كورونا" في المدارس منذ 15 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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