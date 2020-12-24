العفو الدولية: أكثر من 100 مدني قتلوا على أيدي مسلحين في غرب إثيوبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيروبي - (د ب أ):
قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء إن أكثر من 100 مدني قتلوا على أيدي مهاجمين مسلحين في غرب إثيوبيا.
وأضافت المنظمة أن عمليات القتل وقعت في الصباح الباكر عندما هاجم أفراد من قوميات الأمهرة والأورومو وشيناشا، قرى في منطقة بنيشنقول-قماز.
وتعرض الأشخاص للطعن وإطلاق النار وإضرام النيران في المنازل.
وذكرت المنظمة أنها تحدثت مع خمسة ناجين من الهجوم عبر الهاتف، وقالوا إن 100 شخص على الأقل قتلوا وإن الحصيلة مرشحة للارتفاع.
وذكرت وكالة أمهرة الإعلامية الإقليمية، أن شهود عيان تحدثوا عن عشرات القتلى ومنازل محترقة.
وتحدثت تقارير عن أن الهجوم له دوافع عرقية.
وقالت نيتسانيت بيلاي من منظمة العفو الدولية ، إن عمليات القتل تؤكد "الحاجة الملحة لأن تعمل الحكومة الإثيوبية على وقف العنف ضد الأقليات العرقية".
وتصاعدت التوترات بين المجموعات العرقية في إثيوبيا في عهد رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي يتولى السلطة منذ عام 2018.
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