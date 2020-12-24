أيرلندا تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

سجلت أيرلندا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور (السلالة الجديدة التي اكتشفت في بريطانيا وجنوب إفريقيا) مساء الأربعاء، حسبما ذكرت "العربية".

وكان الفريق الوطني لطوارئ الصحة العامة في أيرلندا رجح وجود للمتغير الأكثر عدوى معتمدًا على البيانات الأولية من مجموعة مختارة من العينات من نهاية الأسبوع الماضي.

وسجلت إيرلندا أكثر من 82 ألف إصابة بكورونا، وأكثر من ألفي وفاة بالفيروس.

وأدى الانتشار السريع لسلالة فيروس كورونا الجديدة إلى رفع مستوى القيود المفروضة على الاختلاط بين ملايين البشر في وقت كانوا يستعدون فيه للاحتفال بأعياد الكريسماس.

ودفع الوضع الجديد عددًا من الدول إلى حظر السفر من وإلى بريطانيا التي فرضت سلطاتُها المستوى الرابع من تدابير مكافحة فيروس كورونا.