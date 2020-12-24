ترامب يعطل موازنة وزارة الدفاع باستخدام الفيتو

سيف اليزيد - استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، الفيتو وعطل موازنة وزارة الدفاع التي سبق أن أقرها الكونجرس بغالبية ساحقة.

وقال ترامب، في رسالة رسمية إلى الكونجرس "المؤسف أن نص القانون هذا لا يتضمن إجراءات حيوية للأمن القومي".

وأضاف الرئيس الأميركي أن النص "لا يتوافق مع جهود حكومتي لجعل أميركا في الصدارة على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية".

وهذا يعني إعادة النص إلى مجلسي الكونجرس القادرين على تجاوز الفيتو الرئاسي عبر التصويت عليه مجددا بالغالبية الموصوفة. وفي حال أكد أعضاء الكونجرس، الذين أيدوه، تصويتهم الأول، يصبح النص قانونا رغم معارضة ترامب، ما يشكل سابقة في ولايته الرئاسية.

واقتراح القانون هذا منفصل عن خطة دعم الاقتصاد الأميركي التي يلوح ترامب أيضا بتعطيلها مشترطا أن تحصل العائلات على مبالغ أكبر.

وموازنة الدفاع للعام 2021، التي وافق عليها الكونجرس قبل أسبوعين، تبلغ قيمتها 740,5 مليار دولار وتلحظ خصوصا زيادة رواتب موظفي قطاع الدفاع بنسبة ثلاثة في المئة.

لكن ترامب كان هدد باللجوء إلى الفيتو لأن النص لا يشمل خصوصا إلغاء قانون معروف باسم "المادة 230" يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها الرئيس بارتكاب تجاوزات وبالتحيز ضده.