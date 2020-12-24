العاهل المغربي: المفاوضات السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية

سيف اليزيد - قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية.

وأكد الملك محمد السادس، في رسالة بعث بها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن "التشبث بالمفاوضات هو السبيل الوحيد" لحل القضية الفلسطينية.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن العاهل المغربي جدد التأكيد على "ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا وعلى التشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع".

وأبلغ العاهل المغربي الرئيس الفلسطيني أنه "سيواصل انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".

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